Врач рассказала, как избежать похмелья

Похмелья после застолья с алкоголем можно избежать, если предпринять несколько несложных мер. Терапевт «Скандинавского Центра Здоровья» Ольга Чистик рассказала «Ленте.ру», как избежать похмельного синдрома, и перечислила четыре простых лайфхака.

Перед употреблением алкоголя стоит съесть жирную пищу или продукты с высоким содержанием клетчатки (фрукты, овощи) — они замедлят всасывание алкоголя.

На каждые 100 миллилитров алкоголя надо выпивать 200 миллилитров воды, чтобы предотвратить обезвоживание.

Существенно снизить риск похмелья можно, если выбирать качественные напитки. Алкоголя с примесями и сивушными маслами следует избегать, так как он усиливает тяжесть похмелья.

Также необходимо соблюдать умеренность в употреблении алкоголя: спиртные напитки надо чередовать с безалкогольными.

Если же избежать похмелья не получилось, чтобы облегчить его симптомы, Чистик рекомендовала прежде всего восстановить водный баланс. Для этого надо пить много воды или напитков, содержащих электролиты. Врач добавила, что при похмелье можно принять успокоительные и обезболивающие препараты. Важно также хорошо выспаться, так как отдых — это лучший способ избавиться от неприятных проявлений похмельного синдрома.

Ранее Всемирная организация здравоохранения опубликовала результаты многолетнего исследования, согласно которым безопасного уровня потребления алкоголя не существует. По словам специалистов организации, риск для здоровья возникает с первой же каплей спиртного.