Физиолог объяснил, как получить подтянутую фигуру после 40 лет

Спортивный физиолог из Больницы специальной хирургии в Нью-Йорке Кейт Бэрд назвал способы изменить тренировки для того, чтобы получить подтянутую фигуру после 40 лет. Его слова приводит Men Today.

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Бэрд заявил, что нужно уделять 150 минут для умеренных тренировок в неделю. Он посоветовал обратить внимание на аэробные упражнения и тренировки HIIT. При этом тренировки должны отличаться изо дня в день или от недели к неделе.

Эксперт подчеркнул, что силовые тренировки могут стать источником молодости, если подойти к ним стратегически. Он посоветовал дополнить их упражнениями, которые прорабатывают несколько групп мышц и суставов одновременно. Это могут быть становая тяга и приседания.

Ранее тренер Ирина Ротач назвала способ избавиться от живота после 40 лет. Она посоветовала включить в программу силовые тренировки, а также кардиотренировки, такие как бег, плавание или езда на велосипеде.