Как оливковое масло может способствовать ожирению

Оливковое масло под вопросом: как полезный продукт может способствовать ожирению
Новое исследование показало, что олеиновая кислота в оливковом масле может стимулировать рост жировых клеток. Эксперты рекомендуют умеренное потребление – 1-2 ст. ложки в день, чтобы избежать набора веса и проблем с сердцем.
Новое исследование американских ученых поставило под сомнение безусловную пользу оливкового масла, которое десятилетиями считалось золотым стандартом здорового питания. Оказывается, содержащаяся в нем олеиновая кислота может стимулировать рост жировых клеток и способствовать набору веса.
Шокирующие результаты эксперимента
Ученые из Университета Оклахомы провели серию экспериментов на мышах, которых кормили различными видами масел:
- Оливковое масло
- Кокосовое масло
- Арахисовое масло
- Свиное сало
- Соевое масло
Ключевые выводы:
- Олеиновая кислота активирует белок AKT2, способствующий росту жировых клеток
- Одновременно снижается активность белка LXR, отвечающего за расщепление жиров
- Это создает идеальные условия для накопления жировой ткани
«Жировые клетки — это как армия, — объясняет доктор Майкл Рудольф. — Олеиновая кислота увеличивает количество "солдат" в этой армии, создавая больше емкости для хранения жира».
Популярность vs. Риски
Оливковое масло стало настоящим трендом в последние годы:
- Основа средиземноморской диеты
- Любимый продукт знаменитостей (Дуа Липа, Дженнифер Лопес)
- Компонент диет для долголетия (как у биохакера Брайана Джонсона)
Однако диетологи предупреждают:
- В 1 ст. ложке оливкового масла — 120 калорий
Чрезмерное потребление может привести к:
- Увеличению веса
- Повышению холестерина
- Риску сердечных заболеваний
Советы экспертов
- Соблюдайте умеренность — 1-2 ст. ложки в день
- Комбинируйте разные масла (льняное, кокосовое, авокадо)
- Учитывайте общий калораж рациона
- Консультируйтесь со специалистами перед радикальными изменениями в питании
Вывод: Оливковое масло остается полезным продуктом, но его чрезмерное потребление может свести на нет все преимущества. Как и в любом аспекте питания, важна золотая середина.