Как оливковое масло может способствовать ожирению

Новое исследование показало, что олеиновая кислота в оливковом масле может стимулировать рост жировых клеток. Эксперты рекомендуют умеренное потребление – 1-2 ст. ложки в день, чтобы избежать набора веса и проблем с сердцем.

Новое исследование американских ученых поставило под сомнение безусловную пользу оливкового масла, которое десятилетиями считалось золотым стандартом здорового питания. Оказывается, содержащаяся в нем олеиновая кислота может стимулировать рост жировых клеток и способствовать набору веса.

Шокирующие результаты эксперимента

Ученые из Университета Оклахомы провели серию экспериментов на мышах, которых кормили различными видами масел:

Оливковое масло

Кокосовое масло

Арахисовое масло

Свиное сало

Соевое масло

Ключевые выводы:

Олеиновая кислота активирует белок AKT2, способствующий росту жировых клеток Одновременно снижается активность белка LXR, отвечающего за расщепление жиров Это создает идеальные условия для накопления жировой ткани

«Жировые клетки — это как армия, — объясняет доктор Майкл Рудольф. — Олеиновая кислота увеличивает количество "солдат" в этой армии, создавая больше емкости для хранения жира».

Популярность vs. Риски

Оливковое масло стало настоящим трендом в последние годы:

Основа средиземноморской диеты

Любимый продукт знаменитостей (Дуа Липа, Дженнифер Лопес)

Компонент диет для долголетия (как у биохакера Брайана Джонсона)

Однако диетологи предупреждают:

В 1 ст. ложке оливкового масла — 120 калорий

Чрезмерное потребление может привести к:

Увеличению веса

Повышению холестерина

Риску сердечных заболеваний

Советы экспертов

Соблюдайте умеренность — 1-2 ст. ложки в день Комбинируйте разные масла (льняное, кокосовое, авокадо) Учитывайте общий калораж рациона Консультируйтесь со специалистами перед радикальными изменениями в питании

Вывод: Оливковое масло остается полезным продуктом, но его чрезмерное потребление может свести на нет все преимущества. Как и в любом аспекте питания, важна золотая середина.