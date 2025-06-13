Названы лучшие высокобелковые продукты для завтрака

Многие традиционные варианты завтрака содержат много углеводов. Но эти вещества быстро перевариваются и плохо насыщают. Патрисия Колеса, магистр наук, сертифицированный диетолог, и другие эксперты по питанию рассказали, какие продукты лучше всего есть с утра.

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Греческий йогурт. С него предлагает начать завтрак Шери Гоу, сертифицированный диетолог, зарегистрированный диетолог и представитель Dietitian Insights. Порция греческого йогурта в 198 г содержит 20 г белка. Кроме того, в этом йогурте могут быть пробиотики, которые поддерживают здоровый баланс бактерий в кишечнике.

Творог. Из одной чашки творога вы получите около 25 г белка. Также этот продукт богат калием, кальцием, витамином В12.

Яйца. Одно яйцо содержит 6 г белка. Это универсальный и простой способ получить утром больше протеина.

Тофу. Около 126 г тофу содержат 22 г белка и менее 2 г насыщенных жиров. Элиза Уитакер, зарегистрированный диетолог и консультант по медицинскому питанию Dietitian Insights, назвала тофу отличной заменой молочным продуктам и яйцам на завтрак.

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Лосось. 85 г этой рыбы содержат 17 г белка. Богат лосось также омега-3 жирными кислотами, витамином D и другими питательными веществами.

Фарш из индейки. Порция постного фарша из индейки в 113 г содержит 20 г белка. Ещё в этом мясе много цинка, селена, витаминов группы В.

Готовые к употреблению протеиновые коктейли. Большая часть таких коктейлей содержит 20-30 г белка. Можете использовать их вместо молока для хлопьев или сливок для кофе.

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