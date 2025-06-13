Завтрак на 200 калорий: как выглядит рацион Кендалл Дженнер для поддержания стройности

Чемпионат.com

Звёздный специалист по питанию раскрыла секрет идеальной фигуры модели. Нутрициолог Моника Партье рассказала, что стандартный завтрак Кендалл Дженнер содержит всего 200 калорий. Так, например, один из утренних приёмов пищи манекенщицы в основном состоит из ягод.

Какая диета помогает Кендалл Дженнер оставаться стройной
© Чемпионат.com

Её завтрак включает в себя свежую малину, клубнику и ежевику. В них есть большое количество клетчатки и витаминов. Кендалл также выбирает зелёный чай матча, который является отличным антиоксидантом и содержит витамин С, хром, магний, селен и цинк, — объяснила Партье.

Эксперт по питанию подчеркнула, что Кендалл также регулярно завтракает греческим йогуртом, орехами и кофейным напитком с куркумой. Такой рацион содержит полезные для кишечника микроэлементы.