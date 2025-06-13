Почему портится зрение и как это контролировать

В эпоху цифровых технологий люди 35–55 лет проводят долгие часы за экранами компьютеров и смартфонов, даже не задумываясь, как это влияет на здоровье глаз. Многие игнорируют профилактику, откладывая визиты к офтальмологу до появления серьезных симптомов. Врач-офтальмолог, руководитель направления профессионального развития ООО «Джонсон & Джонсон» Елена Корнилова рассказала «Вечерней Москве», как не навредить своему зрению.

© Вечерняя Москва

Отходите от компьютера

Взрослые проводят за экранами не меньше времени, чем подростки, хотя сами часто критикуют молодое поколение за зависимость от гаджетов. Результатом может стать компьютерный зрительный синдром (КЗС). Сухость глаз, головные боли, нечеткое зрение и дискомфорт в шее и плечах — вот его ключевые симптомы.

Причина не только в постоянной фокусировке зрения на близком расстоянии, но и в том, что при использовании цифровых устройств мы моргаем в три–четыре раза реже. Это нарушает естественное увлажнение роговицы, вызывая дискомфорт.

Снизить нагрузку помогут простые правила. Каждые 20 минут отрывайте взгляд от монитора и 20 секунд смотрите на объект, находящийся на удалении не менее шести метров от глаз. Расположите экран на расстоянии вытянутой руки, чуть ниже уровня глаз, и отрегулируйте кресло так, чтобы спина оставалась прямой. И не забывайте моргать и пить воду — это в некоторой мере поможет защитить глаза от сухости, – посоветовала эксперт.

Солнце тоже опасно

Многие активно используют солнцезащитные кремы весной и летом, но забывают, что влияние ультрафиолета действует в любое время года. Даже в дождливую погоду до 80 процентов ультрафиолета проникает через облака.

Кроме того, UV-лучи могут повреждать роговицу, хрусталик и сетчатку, а их воздействие имеет накопительный эффект. Шляпы с полями снижают риски, но не заменяют солнцезащитные очки с UV-фильтром.

Выбирайте модели с широкими дужками, чтобы свет не попадал сбоку. Для тех, кто стесняется носить темные стекла в пасмурную погоду, существуют прозрачные линзы со встроенной UV-защитой, а также контактные линзы с UV-фильтром. Но помните: аксессуары — лишь дополнение, а не замена полноценной защиты, — пояснила офтальмолог.

Самоподбор — плохая идея

Покупка очков или контактных линз без рецепта — как игра в русскую рулетку. Неправильно подобранные диоптрии увеличивают нагрузку на глаза, провоцируя головные боли и прогрессирование нарушений, а контактные линзы, выбранные без профессионала, могут вызвать дискомфорт.

Даже если вам кажется, что зрение «подходит» под стандартные параметры, у каждого глаза — уникальные особенности. Только специалист может учесть межзрачковое расстояние, посадку оправы и другие нюансы, — подчеркнула Корнилова.

Возраст диктует новые правила

Игнорировать возрастные изменения опасно. После 40 лет начинают появляться признаки пресбиопии — возрастного ухудшения зрения вблизи. Привычные вещи становятся сложнее — чтение книги или сообщения в телефоне превращаются в пытку — шрифт «плывет», глаза быстро устают, а головная боль становится частым спутником.

Мышцы глаз, отвечающие за фокусировку зрения, ослабевают. Но многие годами игнорируют симптомы, стесняясь носить очки или считая, что чем позднее начать пользоваться очками, тем лучше для глаз, — отметила собеседница «ВМ».

Люди с близорукостью иногда замечают парадокс: зрение «улучшается», и минусовые очки кажутся слишком сильными. Это иллюзия, предупреждает эксперт, потому что со временем все равно потребуется коррекция зрения.

Непонимание того, что со многими изменениями в глазах, которые начинают проявляться с возрастом, могут справляться современные методы медицины — одна из основных причин, почему люди откладывают визит к врачу. Так и с пресбиопией. Ведь далеко не каждый знает о существующих способах коррекции зрения на сегодня. И, например, о возможности чередовать очки и контактные линзы, выбирая наиболее удобный для себя вариант в определенных условиях. Современная диагностика занимает 20–30 минут и включает проверку остроты зрения, оценку состояния сетчатки и выписку рецепта на очки. Чуть больше времени может занять подбор контактных линз, потому что потребуется научиться снимать и надевать контактные линзы под присмотром профессионала, — добавила Корнилова.

Не стоит мириться с дискомфортом: сегодня существуют методы, которые позволяют четко видеть на всех расстояниях без постоянной смены очков. Главное — вовремя обратиться к специалисту и не игнорировать сигналы организма, заключила врач.

Сегодня в мире наблюдается «эпидемия слепоты» — причем теряют зрение не только пожилые, но и молодые люди. Офтальмолог Зарина Курачинова рассказала «Вечерней Москве», почему люди стремительно слепнут и как этому противостоять.