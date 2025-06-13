Названы регионы России, в которых опасно купаться этим летом

Церкариоз или зуд купальщика широко распространен в регионах с теплым климатом, пресноводными водоемами и морскими акваториями, где обитают дикие утки и другие водоплавающие птицы. В России он фиксируется в Нижегородской, Московской, Тюменской областях, Башкортостане и Краснодарском крае, особенно в летний купальный сезон. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач, доцент кафедры биологии им. академика Ярыгина Пироговского Университета Оксана Минкина.

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Церкариоз – это паразитарное кожное заболевание, которое вызывается личинками (церкариями) гельминтов-трематод, паразитирующих у водоплавающих птиц. Прозрачные личинки-церкарии попадают как в пресную, так и в морскую воду вместе с птичьими экскрементами, сохраняют свою жизнеспособность и подвижность в водной среде в течение нескольких суток, переносятся с током воды на значительные расстояния, и могут проникнуть в кожу человека во время купания в зараженном водоеме.

«В России случаи церкариоза были зафиксированы в Нижегородской, Московской, Тюменской области, Башкортостане и Краснодарском крае. Через 10–30 минут после контакта с зараженной водой кожа купающегося начинает сильно зудеть и покрываться множеством красных узелков с прозрачным содержимым, волдырями. Также может возникнуть локальный отек, повышение температуры тела, кашель, падение давления, отек гортани и даже асфиксия, однако выраженность симптомов зависит от количества внедрившихся паразитов и общего реагирования организма. Симптомы усиливаются в течение 2–3 дней, а при неосложненном течении болезнь проходит за 1–2 недели», – рассказала врач.

Лечение церкариоза в большинстве случаев симптоматическое, поскольку заболевание, как правило, проходит самостоятельно в течение 10 дней.