Как бороться с гипертонией без лекарств

Регулярная физическая активность, полноценный сон и исключение соли из рациона помогут нормализовать повышенное артериальное давление без лекарств. Об этом телеканалу Москва 24 рассказал специалист терапевтической службы ФГБУ "Объединенная больница с поликлиникой УДП РФ" Олег Гайсенок.

Он отметил, что гипертония – это патологическое состояние, при котором давление 140/90 фиксируется трижды в сутки в разные дни.

"В ряде случаев от патологии можно избавиться без приема лекарств, особенно когда она появляется впервые. Самое главное – поддерживать физическую активность: ежедневно нужно проходить как минимум 5 тысяч шагов в день, а лучше – 5 километров", – посоветовал врач в программе "Доктор 24".

Также полезно посещать спортивный зал, ходить на плавание и ежедневно заниматься зарядкой. Физическая активность тренирует сосуды и стабилизирует давление, объяснил Олег Гайсенок.

"Крайне важно исключить курение. Каждая сигарета повышает артериальное давление на 10–15 мм.рт.ст. К тому же стоит снизить потребление соли до 5 граммов в сутки. Она задерживает жидкость в организме, повышая давление. Соли колоссально много содержится в фастфуде, колбасах и других продуктах, где вещество добавляют в качестве консерванта. Поэтому даже тем гипертоникам, которые принимают лекарства, говорят исключить такие продукты и недосаливать пищу", – предупредил эксперт.

Помимо этого, стоит обратить внимание на вес. Каждый лишний килограмм – это повышение давления на 1 мм.рт.ст., добавил эксперт.

"Полноценный сон также крайне важен для гипертоников. Если долго не отдыхать, увеличивается риск повышенного давления утром, что нередко приводит к инсультам. Также состояние усугубляется из-за нарушения дыхания во сне – синдрома ночного апноэ", – отметил специалист.

Если перечисленные методы не помогли, следует переходить к лечению, которое назначит врач, заключил Олег Гайсенок.

Ранее врач-офтальмолог высшей категории, профессор, доктор медицинских наук Наталья Шилова рассказала, что употребление соли поднимает внутриглазное давление. Такое состояние опасно риском развития глаукомы, предупредила специалист.