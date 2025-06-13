Доктор дал рекомендации, как облегчить акклиматизацию на море

Поездка, даже на отдых, - это нагрузка для организма, которая несет определенные риски для здоровья. Один из способов поддержать себя в этот период - соблюдение питьевого режима, рассказал "Российской газете" главный внештатный специалист Минздрава России по медицинской профилактике в Уральском федеральном округе, доктор медицинских наук Сергей Токарев.

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Перед поездкой

Путешествие должно начинаться в кабинете врача, считает Сергей Токарев.

«Есть ряд заболеваний, наличие которых ограничивает или исключает отдых в жарких странах. Это, например, гипертония, предрак и рак кожи, ряд аутоиммунных заболеваний, болезни щитовидной железы, молочных желез. Пациентам с варикозным расширением вен нижних конечностей, в свою очередь, не рекомендуются продолжительные перелеты или поездки в автотранспорте, предполагающие долгое сидение в одном и том же положении. Поэтому, планируя путешествие, проконсультируйтесь с врачом», — советует эксперт.

При этом можно обратиться как к своему лечащему врачу, так и в центр здоровья - эти профилактические подразделения сегодня есть в каждом регионе. В центре здоровья вас не только обследуют и проконсультируют, но подберут с учетом выявленных показателей здоровья индивидуальную программу отдыха, отмечает Сергей Токарев.

В транспорте

Транспорт для путешествия тоже надо выбирать с учетом особенностей здоровья. Людям с варикозом лучше остановить выбор на поезде. А тем, у кого ослабленный иммунитет, рекомендуется отправиться к месту отдыха на самолете или собственном автомобиле.

Если вы все-таки едете в путешествие на железнодорожном транспорте, то заранее соберите в дорогу аптечку. В нее должны входить антигистаминные и кровоостанавливающие препараты, антисептики, сорбенты на случай отравления. Если вы имеете склонность к повышению артериального давления, не забудьте взять с собой тонометр.

Акклиматизация, то есть приспособление организма к новым условиям начинается уже в поезде. Садясь в вагон, мы выходим из привычной зоны комфорта.

«Это определенная стрессовая ситуация, иные климатические условия, большое количество людей вокруг, у каждого из которых - свой индивидуальный микробиом. Кроме того, меняется характер питания, и это нередко несет дополнительные угрозы здоровью», — говорит Сергей Токарев.

Эксперт обращает внимание: если рядом с вами едет пассажир с признаками инфекционного заболевания, попросите его надеть маску.

«Маска должна быть именно на больном, ведь только в этом случае она ограничивает распространение микроорганизмов», — подчеркивает доктор.

Если нет возможности проветрить вагон, ведь чаще всего в поездах дальнего следования работают кондиционеры, то старайтесь периодически промывать нос. Наиболее уязвимы для инфекций коморбидные пациенты (имеющие одновременно два и более заболеваний), беременные женщины и дети. Когда дела с иммунитетом совсем плохи, то лучше, если позволяют средства, выкупить для путешествия отдельное купе.

«Я понимаю, что бабушка тоже хочет отдохнуть на море, но в пути ее надо беречь, как хрустальную вазу», — улыбается врач.

В поезде следите за питанием: рацион должен быть максимально безопасен. Исключите скоропортящиеся продукты: молочку, сомнительное мясо, колбасы. Замените кондитерские изделия, содержащие большое количество жиров и углеводов, овощами и фруктами. Не покупайте еду на железнодорожных станциях, а также с осторожностью отнеситесь к блюдам из вагонов-ресторанов, особенно - к салатам.

Немаловажен и температурный режим: обратитесь к проводнику, если вам слишком холодно или жарко.

Стоит учесть и риск травматизма в вагоне, ведь поезд может резко тормозить или набирать скорость. Основной совет здесь: быть крайне бдительными.

«В период высокого спроса мы нередко сталкиваемся со случаями травматизма при поездках на железнодорожном транспорте. Я и сам, когда работал на скорой, часто выезжал на вокзалы для оказания помощи пассажирам. Например, однажды грузный мужчина неудачно спускался с верхней полки и наступил на руку девушке с нижней полки, сломав ей кости в запястье. Поэтому будьте максимально осторожными - при размещении в вагоне, походах в туалет, тамбур, при обращении с кипятком», — рекомендует врач.

На отдыхе

Организм адаптируется к новым условиям на протяжении одной-двух недель, поэтому в идеале отдых на юге должен длиться около месяца. Но, как правило, мы летаем (или ездим) в отпуск всего на 10 дней.

Поэтому главный совет - не перенапрягаться в первые дни отдыха, не бросаться в пляжные радости, "как в омут с головой".

«В отпускной режим важно войти максимально комфортно для себя. Не надо проводить у моря целый день напролет или набрасываться на экзотическую пищу, как будто ты ее никогда не пробовал», — предупреждает Сергей Токарев.

Облегчить акклиматизацию поможет питьевой режим.

«Когда вы пьете простую чистую воду, то тем самым предупреждаете риск сгущения крови и тромбообразования. В жарком климате мы потеем и, порой не замечая этого, теряем жидкость в больших количествах. При ее дефиците резко увеличивается возможность сосудистых катастроф. Недавнее научное исследование доказало, что ряд тромбозов, инсультов и инфарктов развивается даже не из-за нарушения работы тромбоцитов, а из-за патологического склеивания эритроцитов, которое происходит при повышенной вязкости крови», — отмечает врач.

Пить надо кипяченую или бутилированную воду - не менее 1,5 литра в сутки; ею же мыть овощи и фрукты.

Традиционно загорать можно только в утренние и вечерние часы, а с 11 до 16 часов - находиться в тени. С осторожностью отнеситесь к местным бассейнам: большое количество используемых в них дезинфицирующих средств может вызывать раздражение и даже поражение кожи. После бассейна лучше сразу помыться в душе.

Однако отдыхающие не всегда соблюдают в путешествии необходимые гигиенические правила. Это иногда может привести к нарушению адаптационных и регуляторных механизмов и, как следствие, к резкому обострению хронических заболеваний.