Всего 1/2 стакана брокколи обеспечивают наш организм 51 мг витамина С. Это составляет 57% от суточной нормы этого вещества, что на 14% больше, чем в половинке грейпфрута. Есть несколько причин, почему аскорбиновая кислота так важна для нас.

Выработка коллагена. Для этого организму нужно получать витамин С. Это одна из причин, почему его связывают с состоянием волос, кожи, ногтей.

Поддержание иммунитета. Витамин С действует как антиоксидант и защищает клетки от повреждений, отмечает Дрю Хемлер, магистр наук, дипломированный диетолог, клинический диетолог, член Ассоциации агрономов и онкологов.

Поддержание здоровья глаз. С возрастом наше зрение ухудшается отчасти из-за окислительного стресса. Витамины A, C и E связаны с предотвращением или замедлением развития возрастной макулярной дегенерации и катаракты. Всё потому, что эти витамины обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.

Поддержание здоровья кишечника. Ряд исследований показывает, что витамин С может способствовать росту полезных кишечных бактерий и укреплению слизистой кишечника.

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