Диетологи рассказали, почему утренний кофе препятствует похудению

Многие люди прилагают массу усилий для похудения, однако лишний вес порой не желает уходить. Диетолог Светлана Макарова из Бронниц пояснила в интервью интернет-изданию Regions, что одна из причин отсутствия результата — употребление кофе на голодный желудок.

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Макарова отметила, что кофеин стимулирует выработку кортизола — гормона стресса, который способствует накоплению жировой массы, увеличивает тревожность и провоцирует дегидратацию клеток. Учитывая, что утро обычно ассоциируется с обезвоживанием организма, утренний кофе усугубляет проблему.

«Недостаток жидкости заставляет тело замедлять обмен веществ. Отсюда и невозможность избавиться от лишнего веса. Без воды метаболизм останавливается», — пояснила специалист.

Чтобы оптимизировать утренний рацион, Макарова рекомендовала начинать день с двух стаканов чистой питьевой воды. Через полчаса после приема жидкости можно выпить чашечку кофе. В этом случае вода компенсирует негативное влияние кофеина на гормоны.

Другой диетолог, Дарья Русакова, подчеркнула, что оптимальным вариантом является натуральный кофе, приготовленный из качественных зерен. Растворимые сорта не содержат полезных антиоксидантов, помогающих предотвратить рак и старение.

Дополнительно Русакова дала советы по выбору напитка: молоко и специи (например, корицу или молотый перец) могут дополнить аромат натурального кофе и придать полезные свойства.

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