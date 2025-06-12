Эксперты назвали 5 симптомов отмены при отказе от вейпинга

Чемпионат.com

Отказ от вейпинга может сопровождаться неприятными симптомами, связанными с отсутствием никотина в организме. Как сообщает Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS), реакция у всех разная, но чаще всего наблюдаются:

Названы пять симптомов отмены при отказе от вейпинга
© Чемпионат.com
  • проблемы со сном;
  • сильное желание курить или парить;
  • подавленное настроение;
  • раздражительность;
  • трудности с концентрацией;
  • повышенный аппетит.

Если вам сложно отказаться от вейпинга, эксперты рекомендуют не торопиться и снижать уровень никотина постепенно.

При отказе от электронных сигарет специалисты советуют снижать концентрацию никотина в жидкости медленно, наблюдая за своим состоянием. Если вы привыкли парить каждые 20 минут, попробуйте делать это раз в 40 минут. Не давите на себя, важно идти к цели комфортными шагами, заключают в NHS.