Остро, страшно и тревожно: пять факторов, которые усиливают потоотделение

Потоотделение — естественный процесс человеческого организма, который регулирует теплообмен и защищает от перегрева. Но иногда тело может вспотеть без видимой причины: прохладная погода, физические нагрузки отсутствуют, одежда легкая, а человек покрывается потом. Почему так происходит — «Вечерняя Москва» разбиралась вместе с кандидатом технических наук, старшим техническим специалистом «Арнест ЮниРусь» в категории дезодоранты бренда «Рексона» Катериной Лебедевой.

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Острые блюда и специи

Пищевые привычки действительно могут влиять на уровень потоотделения. Например, употребление острых блюд. Все дело в пряностях вроде перца чили, горчицы или чеснока. Они содержат капсаицин, который ускоряет обмен веществ и стимулирует рецепторы работать активнее.

Организм воспринимает такую пищу как перегрев и пытается охладиться, выделяя пот, поэтому лучше ограничить потребление острых блюд на ночь или накануне важных переговоров.

Постоянный стресс и тревожность

Нервные ситуации приводят к выбросу адреналина, учащенному сердцебиению и повышению уровня кортизола — гормона стресса. Все это вызывает активное потоотделение, известное также как эмоциональный гипергидроз. В этом случае можно заметить повышенную влажность ладоней, стоп и подмышечных впадин — это нормально при волнении или тревоге.

Помогут успокоиться медитация или специальные упражнения, например, «дыхание по квадрату» — простая, но довольно эффективная практика. На четыре счета делается вдох, далее на четыре счета задерживается дыхание, а после на четыре счета нужно сделать выдох.

Кофе

Кофеин стимулирует центральную нервную систему, увеличивая частоту сердечных сокращений и кровоснабжение кожи. Организм активирует механизмы терморегуляции, что проявляется усиленным потоотделением.

Среди кофеинсодержащих напитков не только сам кофе, но и чай, энергетики или шоколад. Контроль их потребления и постепенное уменьшение ежедневной дозы кофеина поможет избавиться от потливости.

Алкоголь

Употребление спиртного — еще одна причина активного потоотделения. Алкоголь повышает частоту сердечных сокращений и внутреннюю температуру тела. Лед, брошенный в стакан игристого, делу не поможет, а вот безалкогольные коктейли спасут ситуацию.

Синтетическая одежда

Синтетика плохо пропускает воздух и задерживает испарение влаги. Это в свою очередь провоцирует повышение температуры тела и усиливает выработку пота. Особенно на это влияют вещи из полиэстера и акрила: они создают «парниковый эффект» на коже.

Решить проблему помогут натуральные ткани — хлопок или лен. Выбор стоит делать в пользу одежды свободного кроя, позволяющей коже дышать.

Когда стоит беспокоиться

Повышенное потоотделение — нормальная реакция организма на внешние раздражители, стресс и физическую активность. Но если оно возникает постоянно, независимо от окружающих факторов, и сопровождается сильным запахом, обязательно проконсультируйтесь с врачом — возможно, речь идет о нарушениях работы эндокринной или нервной системы. В этом случае только специалист может устранить проблему и нормализовать потоотделение.

Как предотвратить повышенное потоотделение

Для защиты от пота в стрессовых ситуациях можно использовать антиперспирант для всего тела с гипоаллергенной формулой, одобренной дерматологами для использования на чувствительной коже. Он предотвращает избыточное потоотделение, а также оберегает кожу от образования мозолей и натираний.

Лучше подбирать антиперспирант без этилового спирта в составе. Средство также будет создавать надежную защиту от пота и подойдет даже обладателям чувствительной кожи, поскольку за счет мягкого состава не будет вызывать раздражения.

Наносить его необходимо утром после душа или же вечером, перед сном, на чистую сухую кожу. Ночью потовые железы работают медленнее, чем днем, это позволяет активным компонентам антиперспиранта глубже проникнуть в поры кожи и работать эффективнее.

Также потоотделение могут усиливать некоторые медикаменты и заболевания, а запах может меняться в зависимости от рациона питания, рассказала «Вечерней Москве» врач-косметолог Марият Мухина.