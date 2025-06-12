Можно ли считать здоровой традиционную русскую кухню

Русская кухня — это не только сытные пироги и наваристые супы, но и множество полезных блюд, которые могут стать частью здорового рациона. Многие традиционные рецепты основаны на сезонности, ферментации и щадящих методах приготовления, что делает их ценными с точки зрения здорового питания. Ирина Попкова, практикующий нутрициолог, медицинский и научный редактор, эксперт компании Biogenа, рассказала «Газете.Ru» какие блюда стоит включить в рацион и почему.

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По ее словам, традиционная русская кухня основана на натуральных, минимально обработанных продуктах.

«Крупы (гречка, овес, рожь, перловка) — источник сложных углеводов, клетчатки, витаминов группы B и магния. Овощи и корнеплоды (свекла, морковь, репа, капуста, тыква) — содержат антиоксиданты, витамин С, калий и пищевые волокна. Дикорастущие ягоды и травы (клюква, брусника, черника, крапива, щавель) — богаты витаминами», — отметила эксперт.

Русская кухня также включает много ферментированных продуктов, полезных для микробиома.

«Квашеная капуста — пробиотик, улучшает пищеварение, содержит витамин С и К. Моченые яблоки и ягоды — поддерживают иммунитет. Квас (натуральный, без сахара) — содержит полезные бактерии и ферменты. Полезная альтернатива комбуче», — рассказала она.

Эксперт также назвала блюда, которые стоит включить в рацион уже сегодня.

«Тыквенная каша с пшеном. Тыква содержит бета-каротин. Пшено, в свою очередь богато магнием – важным минералом для работы нервной системы и сердца. Чтобы усилить пользу этого блюда, можно добавить корицу — она придает приятный аромат. Также стоит посыпать кашу тыквенными семечками — они богаты цинком, магнием и полезными жирами, делая блюдо еще более питательным», — сказала она.

Второе блюдо — окрошка на квасе. Квас — традиционный ферментированный напиток, который благотворно влияет на пищеварение благодаря содержанию полезных бактерий. Свежие овощи, такие как огурцы и редис, не только придают окрошке хрустящую текстуру, но и обеспечивают важными витаминами. Белковая составляющая в виде отварной говядины или яиц делает блюдо сытным. Чтобы сделать окрошку еще полезнее, можно делать домашний квас, так легче контролировать количество добавленного сахара, при этом напиток точно сохранит все ценные ферментированные свойства. Дополнительная порция свежей зелени – укропа и зеленого лука – обогатит блюдо витаминами.