Нарколог предупредила о новых зависимостях молодежи

На фоне увеличения числа обращений за помощью в лечении алкогольной зависимости в Свердловской области, особую обеспокоенность вызывает деятельность нелицензированных частных медицинских организаций, предлагающих сомнительные услуги без надлежащего контроля и квалифицированной медицинской помощи. Об этом заявила Инга Безъязыкова, врач-психиатр и нарколог Свердловской областной клинической больницы №2.

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По словам специалиста, пациенты, доверившиеся так называемым «шарашкиным конторам», привлекающим клиентов «громкими названиями и многообещающей рекламой», в конечном итоге поступают в государственные медицинские учреждения в критическом состоянии. Безъязыкова подчеркивает, что самолечение и обращение в нелегальные учреждения являются ключевыми факторами, усугубляющими проблему зависимости.

В дополнение к этому, нарколог в интервью порталу Южный Федеральный отметила парадоксальную ситуацию, когда современное поколение молодежи, с одной стороны, проявляет повышенный интерес к здоровому образу жизни, а с другой – подвержено воздействию новых видов зависимостей, в частности, от электронных сигарет (вейпов) и никотиносодержащих альтернатив.

Поскольку признаки зависимостей не всегда очевидны, первостепенная роль в ранней диагностике отводится врачам общей практики, которые могут обращать внимание на результаты анализов, характер жалоб и показатели кардиограммы. Например, расширение левого желудочка может свидетельствовать о длительном злоупотреблении алкоголем. Потребление более 300 миллилитров алкоголя в месяц рассматривается как злоупотребление и является тревожным сигналом, даже если речь идет о регулярном употреблении «безобидного» пива в вечернее время.

Безъязыкова подчеркивает, что лечение зависимости – это индивидуальный и многоэтапный процесс, начинающийся с детоксикации организма и включающий в себя медикаментозную терапию и психотерапевтическую поддержку.

В заключение, Безъязыкова призывает родственников зависимых людей не бояться обращаться за профессиональной консультацией, не игнорировать тревожные признаки и избегать обвинений и давления, а вместо этого попытаться наладить доверительный разговор с человеком, выразив свою обеспокоенность.

Ранее стало известно, что ежедневное употребление пива неизбежно приводит к зависимости.