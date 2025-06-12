Врач: детская кардиохирургия смещается в неонатальный возраст

Самые маленькие пациенты весят около 500 граммов. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал заведующий отделением экстренной кардиохирургии и интервенционной кардиологии Морозовской больницы, профессор, главный детский кардиохирург столицы Михаил Абрамян. «Врождённых пороков сердца очень много. То есть по классификации около 200 различных сочетаний, модификаций, комбинаций врождённых пороков сердца, которыми мы занимаемся. Поэтому в первую очередь, конечно, это разнообразие патологии сердечно-сосудистой системы. Сейчас современная кардиохирургия смещается в неонатальный возраст. То есть мы стремимся как можно раньше корригировать врождённый порок сердца для того, чтобы дать возможность организму далее расти и развиваться уже со здоровым сердцем. Самые маленькие пациенты — это недоношенные детишки, которые иногда попадают на стол кардиохирургам. И в нашей практике вес самого маленького пациента, по-моему, был 526 граммов». Ранее кардиохирург предупредил о связи кариеса с болезнями сердца.