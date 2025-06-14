В Японии выяснили, как замедлить прием пищи и снизить риск переедания

Японские учёные выяснили, что выбор определённых блюд может естественным образом замедлить приём пищи и снизить риск переедания.

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Согласно новому исследованию, проведённому специалистами Университета здравоохранения Фудзита, тип пищи играет ключевую роль в скорости её употребления. Оказалось, что традиционные блюда в стиле бенто (порционные наборы с рисом, овощами и мясом) способствуют более медленному и осознанному питанию по сравнению с фастфудом, например, пиццей.

Медленный приём пищи помогает лучше контролировать вес и снижает риск ожирения. Однако многим людям сложно следовать этой рекомендации. Новое исследование предлагает простое решение: выбирать еду, которую физически сложно есть быстро.

Учёные проанализировали пищевое поведение 41 взрослого, предлагая им три варианта еды: пиццу, бенто с овощами (его съедали первым) и тот же бенто (его съедали последним). Оказалось, что блюда бенто, требующие использования палочек и состоящие из отдельных компонентов, увеличивали продолжительность приёма пищи и количество жеваний. В то же время пиццу участники съедали значительно быстрее.

Мужчины, как правило, едят быстрее женщин, а пожилые люди — быстрее молодых. Однако тип пищи влиял на скорость приёма пищи у всех групп.