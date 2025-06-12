Врач рассказала, как не заболеть при купании в водоемах

Врач-терапевт консультативно-диагностического отделения НКЦ №1 РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского Марина Мелешина рассказала, как не заболеть и обезопаситься во время купания. Она рассказала, что снижение температуры тела может негативно повлиять на иммунитет и снизить защиту организма от бактерий.

«При переохлаждении в воде повышается риск инфекций из-за снижения сопротивляемости организма, т.е. снижается иммунитет, организм становится более восприимчивым к болезнетворным микробам. Это происходит из-за того, что при переохлаждении кровеносные сосуды сужаются, и кровоток в периферических отделах снижается. Уменьшается защитная функция слизистых оболочек, являющихся частью иммунной защиты», - заявила эксперт.

Врач отметила, что переохлаждение — это не причина болезни, а только провоцирующий фактор. Для снижения риска инфекций надо купаться в специально отведённых местах, заходить в воду постепенно, а при появлении признаков переохлаждения (бледность, синюшность губ, дрожь) — выйти и согреться. После купания нужно принять душ и одеться в сухую одежду. Эксперт также сообщила, что в воде можно заболеть кишечной инфекцией (ротавирус, дизентерия, сальмонеллёз), гепатитами А и Е, энтеровирусными инфекциями, холерой и грибковыми заболеваниями.

Чтобы не подхватить инфекции в бассейне, необходимо принимать душ до и после плавания, пользоваться собственным полотенцем и принадлежностями, не лежать на бортиках и стараться не заглатывать воду.

«По возможности, на отдыхе все же выбирать купание в море, стараться не плавать в бассейнах, особенно при их полной загрузке», — советует Мелешина Life.ru.

Если после купания возникла слабость или недомогание, следует обратиться к врачу.

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