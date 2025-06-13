Как защитить зубы от холодных напитков

Жарким летом популярными становятся охлажденные напитки и напитки со льдом. Однако, стоматологи призывают быть осторожными: ледяные напитки могут быть опасными для зубов из-за резкого перепада температуры.

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Об этом рассказал Денис Моисеев, врач-стоматолог-хирург, пародонтолог, к.м.н., доцент кафедры терапевтической стоматологии Пироговского Университета Минздрава РФ.

Врач объяснил, резкий перепад температуры при контакте ледяного напитка с поверхностью зуба (особенно, если он происходит сразу после приема горячей пищи) создает напряжение в структуре эмали и дентина – холод раздражает дентинные канальца. Многие холодные напитки – газировка, лимонад, спортивные напитки – обладают низким pH, а холод может маскировать их агрессивную кислотность.

Регулярный термический шок может влиять на развитие микротрещин эмали: если эмаль уже ослаблена в следствии других факторов, риск увеличения микротрещин под воздействием холода возрастает. Особенно уязвимы границы между эмалью и пломбировочным материалом.

Стоматолог советует избегать употребления экстремально ледяных напитков. Холодный напиток не следует долго держать во рту. Оптимально пить их через соломинку, и после этого – ополоснуть рот водой комнатной температуры. А вот чистить зубы сразу после приема кислых и ледяных напитков не стоит. Для ухода за зубами рекомендуется использовать фторидсодержащие зубные пасты для укрепления эмали и снижения чувствительности.