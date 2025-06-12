Какие лекарства обязательно должны быть в каждой домашней аптечке

Домашняя аптечка не является заменой медицинской помощи, но с ее помощью можно облегчить симптомы и стабилизировать опасное состояние до обращения в больницу. Врач общей практики сети пансионатов для пожилых людей «Теплые беседы» Анна Шелобанова рассказала «Ленте.ру», какие лекарства всегда необходимо иметь дома.

Обезболивающие и жаропонижающие препараты: парацетамол и ибупрофен. Они помогут при головной боли, температуре, мышечных и суставных болях.

Спазмолитики: дротаверин. Они необходимы при проблемах с желудком и кишечником, менструальных болях.

Препараты от диареи и запора: лоперамид, свечи с глицерином, «Полисорб», «Смекта», «Энтеросгель» и «Микролакс».

Лекарства от боли в горле, капли в нос и порошки, к примеру, «Терафлю». Используются в период простуд.

Антигистаминные препараты: цетиризин и хлоропирамин. Полезны не только при аллергии, но также при укусах насекомых и различных кожных реакциях.

Настойки валерианы и пустырника для устранения стресса, бессонницы и тревожности.

«Валидол» и «Корвалол» для сердечно-сосудистой системы.

Нитроглицерин и аспирин необходимы на случай инфаркта, а каптоприл ─ инсульта.

Базовый перевязочный и антисептический набор: стерильные бинты, вата, пластырь, перекись водорода, хлоргексидин, зеленка или йод, «Пантенол», жгут, ножницы, пинцет.

Нашатырный спирт для обработки ран и экстренного пробуждения при потере сознания.

Градусник, тонометр и мерный стаканчик для точного дозирования препаратов.

Детские формы лекарств: сиропы, свечи и суспензии.

Ранее врач Борис Мадрау заявил, что существует, помимо обычного, еще и микроинсульт. По его словам, данное заболевание можно заподозрить по сильной усталости.