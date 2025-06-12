Стало известно, как стать донором крови

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Слово «донор» происходит от латинского «donare» — «дарить». Сегодня за сдачу крови люди получают вознаграждение, особенно за редкие группы или тромбоциты.

Как стать донором крови
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В 2025 году для доноров остаются те же требования:

  • Возраст: от 18 лет.
  • Вес: более 50 кг.
  • Отсутствие противопоказаний.

Противопоказания проверяет врач-трансфузиолог. Перед процедурой: измерить пульс (55–95 уд/мин), давление (90–149/60–89 мм рт. ст.), ИМТ (18,5–40).

«Секрет фирмы» пишет, что донорам, долго жившим за границей, могут отказать на 6–36 месяцев.

Основные правила:

  • Женщины сдают кровь до 4 раз, мужчины — до 5.
  • Интервалы: цельная кровь — 60 дней, плазма — 14 дней, эритроциты — 120 дней.

Сдать кровь можно онлайн через «Госуслуги» или лично.

Подготовка:

  • За три дня прекратить приём лекарств с аспирином, за два — не пить алкоголь.
  • За день исключить жирное, жареное, копчёное, острое, молочные продукты, яйца, масло, шоколад, финики.
  • Выспаться, не курить и не пить кофе за час.

Гарантии и выплаты:

  • Выходные: один оплачиваемый день, второй можно взять после первого или присоединить к отпуску.
  • Питание: бесплатное питание или компенсация 5% от прожиточного минимума.
  • Льготные путёвки: за две максимально допустимые дозы — в санаторий.
  • Платные донации: выплаты зависят от вида и региона.
  • Почётные доноры получают ежегодную выплату до 18 207 рублей 64 коп. и льготы.

Для звания почётного донора:

  • В России: 40 донаций крови, 25+40 плазмы или 60 плазмы.
  • В Москве: 20 цельной крови, 30 плазмы или 13+40 (свыше 30) и 13+7 (свыше 20).

Ранее сообщалось, что Калмыкия присоединилась к всероссийскому донорскому движению «IT-донор», а в Китае провели операцию по пересадке самого маленького искусственного сердца в мире.