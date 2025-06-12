Как стать донором крови

Слово «донор» происходит от латинского «donare» — «дарить». Сегодня за сдачу крови люди получают вознаграждение, особенно за редкие группы или тромбоциты.

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В 2025 году для доноров остаются те же требования:

Возраст: от 18 лет.

Вес: более 50 кг.

Отсутствие противопоказаний.

Противопоказания проверяет врач-трансфузиолог. Перед процедурой: измерить пульс (55–95 уд/мин), давление (90–149/60–89 мм рт. ст.), ИМТ (18,5–40).

«Секрет фирмы» пишет, что донорам, долго жившим за границей, могут отказать на 6–36 месяцев.

Основные правила:

Женщины сдают кровь до 4 раз, мужчины — до 5.

Интервалы: цельная кровь — 60 дней, плазма — 14 дней, эритроциты — 120 дней.

Сдать кровь можно онлайн через «Госуслуги» или лично.

Подготовка:

За три дня прекратить приём лекарств с аспирином, за два — не пить алкоголь.

За день исключить жирное, жареное, копчёное, острое, молочные продукты, яйца, масло, шоколад, финики.

Выспаться, не курить и не пить кофе за час.

Гарантии и выплаты:

Выходные: один оплачиваемый день, второй можно взять после первого или присоединить к отпуску.

Питание: бесплатное питание или компенсация 5% от прожиточного минимума.

Льготные путёвки: за две максимально допустимые дозы — в санаторий.

Платные донации: выплаты зависят от вида и региона.

Почётные доноры получают ежегодную выплату до 18 207 рублей 64 коп. и льготы.

Для звания почётного донора:

В России: 40 донаций крови, 25+40 плазмы или 60 плазмы.

В Москве: 20 цельной крови, 30 плазмы или 13+40 (свыше 30) и 13+7 (свыше 20).

Ранее сообщалось, что Калмыкия присоединилась к всероссийскому донорскому движению «IT-донор», а в Китае провели операцию по пересадке самого маленького искусственного сердца в мире.