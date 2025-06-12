Участники антиэйдж-конференции назвали витамины, поддерживающие молодость

Современный взгляд на процесс старения отличается от того, что было всего несколько десятков лет назад. Митохондриальная теория старения, разработанная в 1970-х годах, сегодня признана во всем мире. Окислительный стресс, вызывающий хроническое воспаление в организме, воздействует, в том числе, и на митохондрии - энергетические "станции" в наших клетках, а кроме того, со временем приводит к накоплению повреждений в геноме, провоцируя тяжелые хронические заболевания.

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В молодом возрасте иммунная система противостоит этим процессам, но с возрастом, а также под воздействием внешних неблагоприятных факторов, защита ослабевает. Как сбалансировать организм человека в любом возрасте, как выстраивать рацион и какова роль биодобавок для антиэйдж-стратегии, обсуждали участники конференции "Поколение вне возраста. Превентивная медицина, нутрициология, биохакинг - технологии будущего".

У здорового человека свободные радикалы, образующиеся в результате клеточного дыхания и повышающие риск окислительного стресса, а также противостоящие им антиоксиданты, присутствуют в организме и находятся в состоянии равновесия. Но с возрастом баланс нарушается. Свободные радикалы приводят к накоплению мутаций в ДНК, к нестабильности генома, и это приводит к "изнашиванию", проще говоря, старению организма. Основной инструмент для защиты - антиоксиданты. Сегодня также известна уже более современная и усовершенствованная теория, так называемая модифицированная митохондриальная теория старения, согласно которой повреждения организма начинаются в митохондрии клетки.

"Оксидативный стресс выступает пусковым механизмом формирования повреждений в организме. Он приводит к нарушению энергообмена, к развитию гипоксии, к снижению регенеративного потенциала клетки. При этом возрастает нагрузка на митохондрии, происходит усиление оксидативного стресса, и получается замкнутый патологический круг, разорвать который без применения специальной саплементации, то есть специальных биологически активных добавок практически невозможно", - отмечает директор Института профессионального образования, завкафедрой клинической фармакологии и пропедевтики внутренних болезней Сеченовского Университета, член-корреспондент РАН Евгения Ших.

В результате оксидативного стресса в организме образуются сенесцентные клетки. Их особенность - они теряют способность делиться и обновляться, но продолжают продуцировать воспалительные цитокины, хемокины и другие активные соединения, которые повреждают нормальные клетки организма. Собственно, так и возникает так называемое "низкоуровневое" (чаще говорят "хроническое") воспаление и развиваются возрастные заболевания. Для борьбы с сенесцентными клетками фармакология антиэйджинга предлагает использование сенолитиков - эти вещества активируют апоптоз, приводящий к избирательной гибели именно старых, "нездоровых" клеток.

"Всем известен куркумин. Это эффективный сенолитик, который активно используется в инфламейджинге, в лечении низкоуровневого воспаления (небактериального). Это уникальное соединение, которое действует на воспаление на всех уровнях. Куркумин можно применять и как профилактическое средство - для защиты от преждевременного старения и для ремиссии целого ряда хронических заболеваний", - объясняет профессор Ших.

При этом в пищевом куркумине, который мы используем в качестве специи, целебные вещества находятся в виде плохо растворимого соединения, которое плохо усваивается организмом. Поэтому в медицинских целях используют биодобавки куркумина, которые отличает повышенная биодоступность (усвояемость).

"Развитие биотехнологий позволило получать так называемый мицеллярный куркумин и использовать его в формате биодобавок. Запатентованная технология позволяет повысить усвояемость вещества в 185 раз по сравнению с обычным порошком куркумы", - отмечает эксперт.

Популярное средство для снижения хронического низкоуровневого воспаления - омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК). В ходе конференции ученые привели данные о том, что омега-3 имеют еще больший диапазон воздействий на организм, так, они влияют на уровни нейропластичности, снижают нейровоспаление и помогают нормализовать нейромедиаторную систему. Говоря простыми словами - это хорошее средство для замедления старения головного мозга, профилактики нейродегенеративных заболеваний.

"Комплекс исследований показал, что 1000 мг омега-3 жирных кислот - это та профилактическая доза, которая при ежедневном приеме, может воздействовать на аспекты хронического системного низкоуровневого воспаления, а высокое процентное соотношение ДГК и ЭПК в составе способствует нейромодулирующему и нейропротекторному эффекту. Все это важно для сохранения ментального здоровья", - подчеркивает ассистент кафедры патологической физиологии Сеченовского Университета, ассистент кафедры персонализированной и превентивной медицины Института Междисциплинарной медицины, невролог Анастасия Бадаева.

К сожалению, в отличие от японцев или жителей скандинавских стран, россияне едят слишком мало морской рыбы - главного источника омега-3 в нашем рационе. Решить вопрос восполнения ежедневной необходимой дозы омега-3 ПНЖК помогают биодобавки. При этом специалисты рекомендуют, выбирая их, обращать внимание на количество двух самых важных полиненасыщенных жирных кислот - ЭПК и ДГК.

"Тройная омега-3 ПНЖК 950 ЭПК и ДГК содержит высокое количество необходимых ПНЖК, причем жирные кислоты в продукте представлены в оптимальном соотношении: ЭПК - 508 мг, ДГК - 378 мг, а одна капсула как раз содержит максимальную суточную концентрацию (950 мг) незаменимых омега-3", - отмечает доктор Бадаева.

Наконец, третье важнейшее вещество, помогающее продлить молодость - это магний. Множество крупных плацебо-контролируемых исследований подтвердили важную роль магния в модуляции естественной выработки нейромедиаторов. Его умеренное потребление в диапазоне до 350-400 мг помогает противостоять стрессу, снижает риск развития депрессии.

"Мы знаем, что магний нужен для работы 600 ферментов в организме, от него зависит 80% метаболических функций клеток, и, тем не менее, среднее потребление магния в России составляет 175-225 мг, что гораздо ниже рекомендованной нормы в 400 мг", - добавляет врач-терапевт, руководитель направления превентивной медицины сети клиник Атлас, эксперт Solgar Кирилл Белан.

Для компенсации магния в организме эксперты рекомендуют использовать его универсальную и наиболее биодоступную форму - цитрат магния.