Простой тест с большим пальцем может выявить проблему с сердцем

Американский врач скорой помощи Джо Уиттингтон рассказал о простом тесте, который может помочь выявить скрытую угрозу для сердца — аневризму аорты. Достаточно всего одной минуты и собственной ладони.

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Нужно поднять ладонь и попытаться максимально согнуть большой палец вдоль ладони. Если палец достигает центра руки, то всё в порядке. Но когда он выходит за дальний край ладони, это может свидетельствовать о повышенной эластичности соединительных тканей, что, в свою очередь, указывает на риск аневризмы аорты.

Аневризма аорты — это выпячивание стенки главной артерии, которое может привести к её разрыву. В таком случае возникает массивное внутреннее кровотечение, часто с летальным исходом.

Доктор Уиттингтон советует не паниковать, но этот вопрос нужно обсудить с врачом. Особенно важно пройти обследование, если есть другие симптомы: боли в груди, спине, одышка или отёки.