Чем может быть опасно интервальное голодание

Интервальное голодание повышает риск развития гастрита, замедляет метаболизм и приводит к расстройству пищевого поведения, передает РИА Новости со ссылкой на врача-эндокринолога Видновской клинической больницы Марию Калошину.

По словам специалиста, редкие приемы пищи способствуют застою желчи, которая вырабатывается в организме. Кроме того, организм, не получая еду в должный промежуток времени, переходит в режим экономии энергии, что замедляет метаболизм.

Мария Калошина, врач-эндокринолог Видновской клинической больницы:

«Интервальное голодание грозит развитием «волчьего или неукротимого аппетита вследствие выраженной инсулинорезистентности».

Врач также отметила, что такая диета провоцирует расстройство пищевого поведения. Регулярные ограничения в еде рано или поздно приведут к срыву и развитию чувства вины.

Ранее ученые назвали неожиданный побочный эффект строгих диет. Исследование показало, что рацион с низким содержанием калорий повышает риск депрессии. Особенно явно взаимосвязь проявлялась у мужчин и у людей с избыточным весом.

Исследование охватило 28 525 человек. Из них 87% не соблюдали никаких диет. 2206 человек ограничивали употребление калорий, 631 человек держал строгую диету из-за заболеваний, таких как диабет, а 859 человек придерживались рациона с низким содержанием жиров, сахара, соли, клетчатки или углеводов. Также 33% имели избыточный вес, а 38% страдали ожирением.