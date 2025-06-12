Как маркировка вредных продуктов может помочь в борьбе с ожирением

Маркирование продуктов вторичной переработки в супермаркетах специальными стоп-знаками поможет в борьбе с ожирением в России, где такой диагноз наблюдается у четверти взрослого населения. Об этом заявила ТАСС старший научный сотрудник Научно-исследовательского института терапии и профилактической медицины, эндокринолог, диетолог, доктор медицинских наук Алла Овсянникова.

Весной замруководителя фракции "Новые люди" Сардана Авксентьева направила обращение министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко, в котором предлагает ввести систему стоп-знаков для обозначения продуктов питания, вредных для здоровья.

"[Такая инициатива] позволит снизить [риски ожирения], потому что яркие упаковки всегда привлекают людей. К сожалению, [не самая полезная еда] встречается даже на тех полках, где продукты для диабетиков. [В ней] часто содержится фруктоза, которая, уже доказано большое количество раз, не лучше, чем глюкоза, а в некоторых случаях - еще и хуже, чем глюкоза", - пояснила она.

По словам ученого, вопросом борьбы с ожирением нужно заниматься кардинально, поскольку потребители неосознанно тянутся к яркой упаковке.

"И если мы будем видеть на ней какие-то знаки, я думаю, что это будет привлекать всеобщее внимание. <...> У нас есть очень хорошие диетологи в России, кто выдвигает идеи, что продукты - именно в супермаркетах - надо четко разделять. Те продукты, которые на полках с полезным питанием, тоже нужно пересматривать", - добавила эксперт.

По данным Минздрава России, озвученным министром здравоохранения Михаилом Мурашко в марте 2025 года, четверть взрослого населения страны страдает ожирением. Показатель различен между полами: среди мужчин ожирением болеют 20,6%, тогда как среди женщин - 27,4%. Также в стране зарегистрировано свыше 4,8 млн пациентов с сахарным диабетом. Значительная доля этих случаев обусловлена неправильным питанием - избыточным потреблением сахара, соли, насыщенных и трансжиров в составе повседневных продуктов.