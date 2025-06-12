Аллерголог рассказала, чем грозит чрезмерное употребление клубники

Из-за чрезмерного употребления клубники могут появиться аллергия и проблемы с пищеварением. Об этом рассказала врач аллерголог-иммунолог Видновской больницы Наталья Попова.

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По словам специалиста, при употреблении клубники в больших количествах у человека могут появиться зуд во рту, высыпания на коже, насморк, кашель и даже затрудненное дыхание. При появлении этих симптомов Попова рекомендовала перестать есть ягоду и обратиться к врачу.

Эксперт отметила, что взрослым безопасно употреблять около 200–300 граммов клубники в сутки, что равняется примерно одной чашке свежей ягоды среднего размера. Склонным к аллергии людям, а также обладателям чувствительного желудка она рекомендовала начать с порции в 50–100 граммов.

Если все хорошо, постепенно увеличивайте дозу до рекомендуемого количества, — отметила врач.

Детям до трех лет она посоветовала давать несколько ягод в день, а после — примерно 100–150 граммов в день. Попова объяснила, что у несовершеннолетних еще существует риск развития пищевой непереносимости, передает сайт Министерства здравоохранения Московской области.

11 июня СМИ сообщили, что в привезенной из Египта клубнике специалисты из воронежского филиала Федерального центра оценки безопасности и качества обнаружили содержание плесени, в 14 раз превышающее норму. Употребление таких ягод может спровоцировать аллергию, отравление и проблемы с микрофлорой кишечника.