От каких продуктов лучше отказаться летом

Летом полезно употреблять в пищу продукты, содержащие легкий белок, например, курицу, морепродукты и рыбу, совмещая их с овощами. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, диетолог, врач превентивной и интегративной медицины Римма Мойсенко.

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Эксперт подчеркнула, что лучше в жаркие дни ограничить употребление соленой еды. В частности, чипсов и копченостей. Такая пища может привести к обезвоживанию организма, спровоцировать отечность и рост артериального давления.

Также не стоит злоупотреблять шашлыками, в особенности из свинины. Тяжелое мясо лучше есть не чаще одного раза в неделю. Медленное переваривание свинины может привести к замедлению обменных процессов и нарушениям в работе кишечника.

Снижается наш иммунный ответ, и идет манифестация различных заболеваний. В летний период времени манифестация вирусных заболеваний, бактериальной флоры особенно актуальны, — приводит слова Мойсенко «Радио 1».

В летнее время года люди чаще, чем обычно, сталкиваются с пищевыми и паразитарными инфекциями, особенно если выбирают непроверенные места для купания или покупают еду сомнительного качества навынос. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.