Эндокринолог объяснила, почему после 30 сложнее похудеть

Многие люди замечают, что с возрастом им становится сложнее избавиться от лишнего веса, который к тому же не только медленнее уходит, но и быстрее набирается. Но почему так происходит и можно ли как-то изменить ситуацию? На эти вопросы в беседе с «Газетой.Ru» ответила врач-эндокринолог, диетолог «СМ-Клиника», к.м.н. Оксана Михалева.

© Газета.Ru

Как обратила внимание врач, многие люди ошибочно полагают, что всему виной нарушения в работе щитовидной железы. Однако, как показывает практика, в большинстве случаев причина кроется совсем в другом — снижением метаболизма, то есть, обмена веществ. А это, в свою очередь, связано с постепенным уменьшением мышечной массы человека с возрастом.

«Мышцы — это основной энергопотребляющий орган, где сжигается больше всего калорий. Соответственно, чем больше мышечная масса, тем лучше сжигаются калории, а чем мышечная масса ниже, тем хуже этот процесс происходит. В свою очередь, на поддержание нормального уровня мышечной массы влияют гормоны, такие как соматотропный гормон (гормон роста) и половые гормоны, из которых особенное влияние на мышечную массу оказывает тестостерон», — рассказала Михалева.

Поэтому, по ее словам, мужчины, у которых уровень тестостерона значительно выше, чем у женщин, менее склонны к ожирению. И мужчины легче худеют за счет того, что у них более высокая мышечная масса.

«При этом, как известно, с возрастом происходит снижение выработки различных гормонов. У женщин и мужчин эти процессы происходят по-разному и в разном возрасте. Но, например, если говорить о гормоне роста, то его выработка начинает снижаться уже с 30 лет», — добавила врач.

При этом она подчеркнула, что основное влияние на сохранение нормальной мышечной массы оказывает уровень физической нагрузки. И сегодня, к сожалению, можно констатировать, что более 70% (а то и 90%) населения страдают от гиподинамии, то есть имеют низкую физическую нагрузку. Особенно люди старшего возраста.

Таким образом, по словам эндокринолога, избежать возрастного набора веса могут и женщины, и мужчины. Важно лишь следить за своим образом жизни, питанием, поддерживать достаточный уровень физической активности.