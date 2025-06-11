Назван продукт, который полезен для женщин в постменопаузе

Манго - один из самых популярных фруктов в мире. Его регулярное употребление связано с пользой для здоровья. Недавно учёные из Калифорнийского университета в Дэвисе выяснили также, как влияет манго сорта Атаульфо на здоровье сердца у женщин в постменопаузе.

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Новое исследование, опубликованное в Журнале Американской ассоциации питания, проводилось среди женщин в возрасте от 50 до 70 лет. Участницы проживали в Калифорнии и находились в постменопаузе. Всего длилось исследование три недели. В самом начале в эксперименте участвовали 28 человек, но завершили его 24 человека.

Результаты исследования показали, что употребление манго влияет на показатели работы сердца и артериального давления. После употребления этого фрукта у женщин артериальная жёсткость снизилась на 35–38% через два часа. Жёсткие артерии могут быть фактором риска развития болезней сердца.

После двух недель употребления манго у участниц снизилось систолическое артериальное давление на 6 мм рт. ст., а диастолическое на 2,7 мм рт. ст. Также за этот период снизился уровень общего холестерина - на 9 мг/дл, уровень вредного холестерина - на 9,6 мг/дл через два часа после еды. Последний же показатель уменьшился, только когда манго стали частью ежедневного рациона.

Уровень сахара в крови у женщин снижался на 5 мг/дл через два часа после еды.

При этом учёные обнаружили, что потребление манго по сравнению с белым хлебом привело к более низкому уровню сахара в крови.

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