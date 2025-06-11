Фитнес-тренер рассказал о пользе быстрой ходьбы

Для тех, кто только начинает заниматься спортом, быстрая ходьба является более эффективным методом похудения, чем бег, заявил фитнес-тренер Сергей Литовченко.

«Если начнёт бегать новичок, то он калорий мало сожжёт, потому что пробежит 1—1,5 круга и на этом его тренировка закончится. А вот идти человек сможет дольше... Также количество шагов можно постоянно увеличивать, тем самым давая больше нагрузки», — сказал он изданию «Татар-информ».

По словам эксперта, человек без подготовки в течение дня может спокойно проходить 7—10 тыс. шагов, а это уже хороший результат для того, чтобы держать себя в форме и сжечь калории.

В случае если человек физически подготовлен и осознаёт свои возможности, бег станет эффективным способом похудения, так как позволит увеличить нагрузку для сжигания жира, заключил специалист.

Ранее заведующая 1-м терапевтическим отделением клиники «Будь Здоров» на Фрунзенской Татьяна Галеева рекомендовала людям старше 60 лет отказаться от занятий бегом.