Как спад солнечной активности влияет на здоровье

Активность Солнца имеет цикл – каждые 11 лет она достигает минимума и максимума. Часто люди могут наблюдать последствия смены этих периодов – например в виде северных сияний и прочих явлений. Метеозависимым точки цикла, когда активность идет на спад, не страшны, рассказал RT ведущий научный сотрудник отдела космической динамики и математической обработки информации Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.

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В период максимальной активности Солнца люди наблюдают полярные сияния – например, в прошлом году в такие фазы они фиксировались даже на широте Москвы и Сочи, напомнил ученый.

Что касается магнитных бурь, то они происходят, когда сгусток плазмы попадает в Землю, вызывая колебания магнитного поля и приводя к проблемам со связью, работой спутников и магистральных электропередач. Именно такие явления часто сказываются на состоянии людей, но часто причиной бывает банальное самовнушение, считает Эйсмонт.

«Сейчас же люди интересуются вот этой космической погодой. И когда им говорят, что произошла вспышка, будет буря, они, люди внушаемые, хотя на самом деле объективных причин для дискомфорта нет, тоже начинают ощущать дискомфорт», — пояснил он, назвав это побочным эффектом влияния СМИ на людей. «В любом случае сейчас действительно все идет на спад», — подчеркнул ученый, пояснив, что метеозависимым людям теперь будет легче.

Напомним, руководитель лаборатории Солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев сообщил, что солнечная активность идет на спад и ее пик в текущем цикле уже позади. Завершится стадия спада, по предварительным подсчетам, около 2030-го года. Следующий пик солнечной активности следует ждать не раньше 2034–2036 годов, при этом он может быть сильнее текущего, предупредил эксперт.