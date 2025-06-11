Офтальмолог назвал полезные для глаз сезонные ягоды и фрукты

Некоторые сезонные ягоды и даже фрукты могут помочь поддержать здоровье глаз, однако важно помнить, что коренным образом улучшить качество зрения употреблением витаминов не получится.

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Как пояснил заведующий рефракционным отделением клиники микрохирургии глаза, врач-офтальмолог высшей категории, офтальмохирург Кирилл Светлаков, такие заболевания, как близорукость, дальнозоркость или астигматизм, связаны с анатомией глаза, а потому употребление тех или иных ягод, фруктов, витаминов лучше зрение не сделает.

В беседе с aif.ru Светлаков посоветовал применять в пищу чернику, клюкву, малину, а также апельсины, киви и персики в качестве источника витамина C. Офтальмохирург уточнил, что употребление черники поможет для улучшения ночного зрения, а в клюкве есть защищающие от свободных радикалов антиоксиданты. Находящиеся в малине витамины помогают глазному кровообращению.

Апельсин благотворно влияет на сетчатку, помогая вырабатывать коллаген. Употребление в пищу киви существенно снижает риск некоторых заболеваний глаз. При этом, добавил врач, персики влияют на их внешний вид, улучшая здоровье кожи.

Прежде врач-диетолог, нутрициолог Анна Белоусова в комментарии «Звезде» обратила внимание, что употребление черники, моркови, зелени положительно сказывается на зрении.