Ученые все чаще говорят о том, как питание влияет на здоровье мозга.

Один из самых мощных продуктов для поддержки когнитивных функций – обычная черника. Эта ягода богата антоцианами – веществами, которые снижают воспаление, защищают нейроны и улучшают связь между клетками мозга. По данным исследований, регулярное употребление черники может снижать риск деменции на 30-35%. Особенно это актуально для людей старше 50 лет, когда риск возрастных изменений начинает расти.

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Чернику можно есть свежей, добавлять в йогурт, кашу или смузи. Даже в замороженном виде она сохраняет большую часть полезных свойств. При этом черника низкокалорийна, богата клетчаткой и не вызывает резких скачков сахара в крови.

Подробнее об этом рассказала в своем видео врач-гастроэнтеролог Татьяна Жукова.