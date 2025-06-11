Врач рекомендовала промывать уши пеной от шампуня

После этого их стоит просушить мягким полотенцем.

Таким советом в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделилась оториноларинголог, фониатр, кандидат медицинских наук Дарья Харина.

«Лучше всего, когда вы моете голову пеной, которая остаётся от шампуня, ей же и промыть ушную раковину. Затем промыть душиком и легко просушить полотенчиком мягким туда, куда достаёт ваш палец, на уровень мизинца. Глубоко вы не сможете проникнуть, таким образом просушить. Внутри канала вода высохнет самостоятельно».

Ранее врач предостерегла от использования косметических палочек для чистки ушей. Ими можно повредить барабанную перепонку. Кроме того, способ провоцирует образование серных пробок и распространение грибков и инфекций. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила оториноларинголог, кандидат медицинских наук Дарья Харина.