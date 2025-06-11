Кому не следует включать в рацион рукколу

Врач-нутрициолог Екатерина Гузман рассказала, кому не следует включать в рацион популярную листовую зелень. По словам эксперта, некоторым людям она может принести больше вреда, чем пользы.

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Как отметила российский специалист, несмотря на многочисленные полезные свойства, у рукколы есть и противопоказания. Это растение не следует употреблять тем, у кого есть проблемы с ЖКТ, так как оно может раздражать слизистую оболочку желудка и кишечника, а также людям, принимающим антикоагулянты. Гузман объяснила, что руккола содержит большое количество витамина К, который влияет на свертываемость крови.

От этой зелени лучше воздержаться женщинам, ожидающим появления на свет ребенка, пишет издание "Газета.Ru".

– Помимо этого, я бы посоветовала не налегать на рукколу беременным и кормящим женщинам. Употребляйте ее в умеренных количествах, учитывайте свои индивидуальные особенности и консультируйтесь с врачом, – передает СМИ слова собеседницы.

С осторожностью употреблять рукколу необходимо гражданам с заболеваниями щитовидной железы и почек. Продукт содержит оксалаты, которые могут спровоцировать рост почечных камней, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".