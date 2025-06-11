Почему не стоит есть шаурму в жару

Терапевт и клинический фармаколог Андрей Кондрахин рассказал, что шаурма, жареные пирожки и другая уличная еда быстро портятся на жаре.

В беседе с Regions.ru эксперт отметил, что на солнце масло в пирожках окисляется и образует канцерогены, а мясо, овощи и соусы являются идеальной средой для различных бактерий.

По словам специалиста, также следует быть внимательным при употреблении различных морепродуктов, срок годности которых иногда исчисляется часами.

«Если раки приготовлены утром, вечером их уже есть опасно. Морепродукты быстро разлагаются и могут вызвать тяжёлые отравления», — добавил врач.

Ранее Дарья Русакова, диетолог, кандидат медицинских наук, заявила в беседе с 360.ru, что картофель фри перегружает поджелудочную железу и печень и не подходит для детского питания.