Как оставаться в форме, несмотря на возраст

С возрастом все мы набираем вес. Это связано с тем, что метаболизм с годами замедляется, а аппетит и потребление пищи остаются прежними, говорит Рафаэль де Кабо, эксперт по старению в Национальном институте здравоохранения (NIH). К сожалению, большая часть набранного - это жир. Мышечная масса же со временем исчезает, особенно когда люди становятся менее активными или проводят большую часть жизни за рабочим столом.

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Вот что Рафаэль де Кабо из Национального института здравоохранения (NIH) рекомендует делать по мере старения, когда ваше тело меняется.

Питайтесь правильно. При более медленном метаболизме вы должны потреблять меньше калорий и все необходимые питательные вещества. Сосредоточьтесь на свежих фруктах и овощах, морепродуктах, постном мясе, цельных зёрнах, яйцах, бобовых, орехах, семенах.

Подумайте о голодании. Время от времени прерывистое голодание может помочь держать вес под контролем. Для этого попробуйте есть только в течение 8 часов в сутки.

Пейте много жидкости. По данным Национальной академии наук, инженерии и медицины США, в сутки мужчины должны выпивать около 15,5 стаканов воды, а женщины - 11,5 стаканов.

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Ограничьте употребление алкоголя и откажитесь от табачных изделий.

Получайте достаточно сна. Взрослым людям нужно не менее семи часов сна в день. Откажитесь также от цифровых устройств за час до сна.

Будьте активными в течение дня. Постарайтесь вести активный образ жизни.

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