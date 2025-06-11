Назван продукт, который борется с инфекциями

Рукола — один из популярных продуктов, который обладает множеством полезных свойств.

«Рукола — полезный и вкусный листовой овощ, богатый витаминами, минералами и антиоксидантами, такими как глюкозинолаты, которые превращаются в изотиоцианаты в организме. Эти вещества обладают противовоспалительными и противораковыми свойствами», — рассказала врач-нутрициолог Екатерина Гузман.

Эксперт отмечает, что рукола полезна для похудения, поддержания нормального артериального давления, улучшения работы пищеварительной и сердечно-сосудистой систем.

«Витамин С и другие антиоксиданты, содержащиеся в руколе, укрепляют иммунную систему и помогают организму бороться с инфекциями», — рассказала врач.

При этом эксперт рекомендовала употреблять растение в свежем виде, сохраняющем его полезные свойства. В день человеку достаточно 50–100 г, сообщает Газета.ру.

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