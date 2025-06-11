Сколько человеку нужно красного мяса

Врач-терапевт Красногорской больницы Анастасия Лозикова рассказала, сколько красного мяса необходимо употреблять человеку для здоровья.

«Всемирная организация здравоохранения уточняет, что идеальная "золотая середина" — около 80-100 граммов красного мяса в неделю», – заявила она в интервью РИА Новости.

Лозикова утверждает, что употреблять лучше постную говядину или телятину. Красное мясо усваивается организмом лучше, если приготовлено на пару, потушено или запечено в духовке.

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