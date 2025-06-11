В каких бобовых белка больше, чем в яйцах

Если вы хотите получать белок из самых разных источников или придерживаетесь растительной диеты, то бобовые могут стать отличной альтернативой куриным яйцам. При этом в фасоли, чечевице и других бобовых белка содержится даже больше.

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Соевые бобы (эдамаме). В 1/2 стакана приготовленных таких бобов содержится 16,5 г белка. Также в них есть все девять незаменимых аминокислот и много изофлавонов - веществ, поддерживающих здоровье сердца и уменьшающих воспаление.

Чечевица. На 1/2 стакана приготовленной чечевицы приходится 9 г белка, 7,5 г клетчатки, а также много фолиевой кислоты и железа.

Фасоль. Из 1/2 стакана фасоли в приготовленном виде вы получите 7,5 г белка. Кроме того, в этих бобах содержатся калий, клетчатка, фолиевая кислота.

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Чёрная фасоль. Из 1/2 стакана этой фасоли (приготовленной) можно получить 7,5 г белка. Помимо этого, в чёрной фасоли есть клетчатка, фолиевая кислота, антиоксиданты антоцианы.

Лимская фасоль. На 1/2 приготовленной лимской фасоли приходится 7 г белка.

Нут. В нём тоже 7 г белка на порцию в 1/2 стакана (в приготовленном виде). Вместе с этим вы получаете клетчатку, марганец, фолиевую кислоту.

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