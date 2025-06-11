Как авокадо может улучшить пищеварение

В авокадо содержится много клетчатки, а также полезные жиры и другие питательные вещества для поддержания общего здоровья. Вот о чём важно знать.

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Клетчатка. Половина авокадо (100 г) содержит 160 ккал и до 6,7 г клетчатки. Клетчатка предотвращает запоры и поддерживает регулярный стул. Рекомендуется в сутки взрослым потреблять 28 г этого вещества при рационе в 2000 ккал.

Растворимая и нерастворимая клетчатка. В авокадо 70% клетчатки - нерастворимая и 30% - растворимая. Растворимая клетчатка регулирует уровень сахара в крови и холестерина, помогает сохранять сытость после еды, смягчает стул, замедляет переваривание пищи, содержит пектин, который поддерживает здоровую микрофлору кишечника. Нерастворимая же клетчатка увеличивает объём стула, поддерживает чувствительность к инсулину у диабетиков.

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Пребиотическая клетчатка. В авокадо есть и пребиотики. Одно исследование 2021 года, которое длилось 12 недель и включало здоровых взрослых с избыточным весом или ожирением, показало: у тех, кто употреблял авокадо каждый день, было больше бактерий, расщепляющих клетчатку и производящих метаболиты для улучшения здоровья кишечника.

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