Тренер назвал способ одновременно прокачать плечи и спину

Фитнес-тренер Джо Холдер назвал способ одновременно прокачать плечи и спину. Его слова приводит Men Today.

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Эксперт рекомендовал делать тягу штанги в наклоне. Он рассказал, что упражнение увеличивает мышечную массу, улучшает плотность костей, а также облегчает боль в пояснице.

Холдер посоветовал выбирать для наклонной тяги комфортный вес, который можно контролировать при подъеме в два-три подхода по шесть-десять повторений. Он заявил, что это комплексная тренировка, задействующая большую часть мышц спины, бицепсы, а также пресс и ягодицы.

Ранее старший тренер международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина рассказала об опасности берпи. По словам специалиста, упражнение может быть травмоопасным при неправильной технике или наличии некоторых медицинских противопоказаний.