Перечислены продукты, ускоряющие метаболизм

При похудении важен ускоренный обмен веществ, и некоторые продукты могут помочь улучшить метаболические процессы.

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Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал о двух группах продуктов, способствующих ускорению метаболизма. По его словам, тонизирующие продукты, такие как кофе, чай и другие источники кофеина, женьшень и китайский лимонник, повышают расход энергии и расщепление жиров за счёт выработки кофеина и адреналина. Расщепляющие продукты, такие как приправы и специи, увеличивают долю выделяемой тепловой энергии, что приводит к ускорению пищеварения.

Однако Гинзбург предупреждает, что специи могут подходить не всем, особенно тем, у кого есть проблемы с сердечно-сосудистой системой или желудочно-кишечным трактом.

«Кофеин в составе этих напитков заставляет организм расходовать энергию на поддержание температуры тела, а также активизирует выработку адреналина, что тоже способствует расщеплению жира», — подчеркнул диетолог.

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