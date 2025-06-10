Полезно для сердца: на какие семена и орехи нужно обратить внимание

Простой способ улучшить здоровье сердца - есть орехи и семена. Вот какие их виды нужно для этого покупать.

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Грецкие орехи. Это хороший источник меди, которая поддерживает кровеносные сосуды, и жирных кислот омега-3, контролирующих кровяное давление, уровень холестерина и триглицеридов.

Миндаль. Он содержит много клетчатки, магния, мононенасыщенных жиров. Это всё ключевые компоненты полезной для сердца диеты.

Фисташки. Они дают организму полезные жиры, белок, клетчатку, витамины группы В, антиоксиданты, калий. В 28 г фисташек содержится 159 ккал.

Бразильские орехи. Эти орехи отличаются высоким содержанием селена. Он поддерживает здоровье сердца и антиоксидантную функцию.

Пекан. Исследования показывают, что этот продукт снижает уровень холестерина, если его употреблять вместо насыщенных жиров. Также пекан защищает от развития диабета, является источником калия, фосфора.

Семена льна. Это источник омега-3 и лигнанов. Эти соединения помогают снизить холестерин и кровяное давление.

Семена чиа. Они богаты клетчаткой и кверцетином - антиоксидантом, которые поддерживает здоровье сердца.

Семена тыквы. Эти семена поддерживают работу сердца за счёт аргинина. Также они дают организму цинк, магний, железо.

Семена подсолнечника. Эта закуска содержит большое количество витамина Е и фитостеролов, а также полезные жиры.

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