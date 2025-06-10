Врач рассказал о причинах набора веса при здоровом образе жизни

Врач-эндокринолог, главный врач семейной клиники «Доктор АННА» Анна Марченко рассказала, почему человек продолжает набирать вес несмотря на то, что ведёт здоровый образ жизни.

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В беседе с газетой «Известия» эксперт отметила, что важно не только следить за питанием, но и поддерживать баланс двигательной активности.

«Даже если вы не злоупотребляете фастфудом, сладостями и отдаёте предпочтение здоровой пище, её всё равно может оказаться слишком много в вашем конкретном случае», — сказала врач.

По словам специалиста, прежде чем садиться на диеты, следует попробовать увеличить свою физическую нагрузку — это могут быть пешие прогулки, занятия фитнесом и просто двигательная активность в течение дня.

Ранее врач-диетолог Марият Мухина в беседе с НСН выразила мнение, что хлебцы — это не очень здоровый продукт, хотя они и содержат отруби.