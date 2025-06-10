Диетолог ответил, какие ягоды самые полезные

Ягоды, созревшие в естественных условиях, самые полезные, заявила кандидат медицинских наук, специалист в области диетологии и директор клиники эстетической медицины Маргарита Королёва.

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«Для здорового человека, кишечник которого хорошо переваривает и усваивает пищу, полезны все ягоды и фрукты, выращенные в естественных условиях без химикатов. Нужно употреблять те, что богаты биофлавоноидами, витаминами и минералами», — отметила эксперт в интервью «Радио 1».

По её словам, нужно проверять документы на продукцию, так как ягоды могут созревать с помощью химикатов. При выборе стоит помнить: самые красивые ягоды часто безвкусны, а природные сладости содержат более мелкие плоды.

Специалист рекомендует употреблять по две горстки разных ягод между приёмами пищи, но не заменять ими полноценную еду. Это особенно полезно для тех, кто хочет похудеть.

Ранее психолог, нутрициолог Ирина Пронягина рассказала, что ягоды лучше употреблять в качестве десерта.