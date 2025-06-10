Диетолог объяснил, почему вам стоит добавить грейпфрут в свой рацион

Согласно результатам научных исследований, употребление около 1,5 грейпфрутов в сутки может снизить артериальное давление. Хотя для подтверждения этого необходимо провести дополнительные эксперименты.

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Джулия Зумпано, диетолог, специализирующаяся на профилактической кардиологии в клинике Кливленда, рекомендует в день потреблять около 4000 мг калия. Известно, что диета с высоким содержанием калия (в том числе в грейпфрутах) может улучшить кровяное давление. В одном грейпфруте содержится около 415 мг калия.

По словам Зумпано, грейпфрут полезен для здоровья и тем, что в нём есть клетчатка (она помогает контролировать вес и холестерин), витамин С, антиоксиданты (они уменьшают воспаление, поддерживают здоровый иммунитет).

Яси Ансари, магистр наук, сертифицированный диетолог, старший диетолог в Калифорнийском центре здравоохранения в Санта-Монике, добавляет, что калий, клетчатка, витамины А и С в грейпфруте улучшают функцию артерий.

Согласно клиническим исследованиям, регулярное употребление грейпфрута может снизить артериальное давление примерно на 2–3 мм рт. ст.

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