Названо лучшее время для безопасного отдыха на солнце

По словам дерматовенеролога Ксении Усковой, оптимальное время для безопасного пребывания на солнце - утро до 11:00 и вечер после 16:00. Дело в том, что в этот период интенсивность ультрафиолетового излучения ниже.

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При этом под прямыми лучами рекомендуется находиться от 10 до 30 минут в зависимости от типа кожи и интенсивности солнца.

Ксения Ускова отметила, что загар - это защитная реакция кожи на повреждение ультрафиолетом. Соответственно, избыточное воздействие УФ-лучей может привести к ожогам, преждевременному старению кожи, развитию пигментных пятен и повышенному риску рака кожи.

Поэтому целенаправленно загорать на солнце категорически запрещено. Обязательно необходимо использовать SPF-средство не ниже 30. Его нужно наносить за 15-20 минут до выхода на улицу и обновлять каждый раз после купания.

Особенно осторожными нужно быть детям, пожилым, а также людям со светлой кожей, с большим количеством невусов и хроническими кожными заболеваниями. В эту же категорию относятся и пациенты, которые принимают лекарства, повышающие чувствительность к солнцу, сообщает ИА "Время Н".

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