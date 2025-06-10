Как выбрать недорогую, но полезную рыбу

Не вся полезная рыба стоит дорого: выбирая местные и сезонные виды, можно сделать рыбу доступной альтернативой мясу, рассказали опрошенные НСН эксперты.

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Не всегда полезная рыба стоит очень дорого, многое зависит от сезона, способа обработки и региона, сказал в эфире НСН врач травматолог-ортопед Владимир Гордеев. По его словам, в таких недорогих сортах рыбы, как сельдь, минтай, хек, сардина и скумбрия, множество полезных веществ, необходимых человеческому организму.

По оценкам международных исследователей, более 85% населения мира испытывает нехватку омега-3 жирных кислот. Минздрав России указывает норму не менее 28 килограммов рыбы в год, что равняется примерно двум блюдам в неделю. Сейчас россияне потребляют на пять килограммов меньше. Чтобы исправить эту ситуацию, правительство разработало национальную дорожную карту по росту потребления рыбной продукции. Она включает в себя разные меры и в перспективе поможет рыбе стать более частым блюдом в меню россиян. Гордеев отметил, что существует масса исследований, доказывающих пользу рыбы и рыбьего жира.

«Вопрос быстрого восстановления после травм волнует многих - от спортсменов до обычных людей. Исследователи из Университета Южной Флориды сделали интересное открытие: добавки с рыбьим жиром могут значительно ускорить регенерацию мышц у стареющих организмов. В эксперименте на крысах, которым давали добавки с эйкозапентаеновой и докозагексаеновой кислотами, у 78% пожилых животных наблюдалось улучшение восстановления мышц всего за неделю. Это открытие говорит о том, что рыбий жир может играть важную роль в восстановлении клеточных мембран и ускорении регенерации. Но как это связано с нами, людьми? Исследования показывают, что омега-3 жирные кислоты из рыбьего жира могут быть полезны и для нас. Например, в одном из исследований с профессиональными регбистами выяснилось, что добавки с омега-3 и протеином могут снижать мышечную болезненность и поддерживать взрывную силу. Другое исследование с участием женщин показало, что докозагексаеновая кислота помогает уменьшать воспаление и сохранять подвижность суставов после интенсивных упражнений», – сказал собеседник НСН.

Врачи рекомендуют включать в свой рацион как нежирные сорта рыбы – минтай, хек, щуку, – так и более жирные, такие как скумбрия, сельдь и горбуша. Чтобы сохранить максимум полезных веществ, советуют отдавать предпочтение щадящим способам приготовления: варке, запеканию или готовке на пару. Жарку стоит ограничить, так как высокие температуры разрушают часть ценных соединений.

«Учитывая все эти преимущества, стоит задуматься о включении рыбы в свой рацион. Теперь возникает вопрос: а как насчет стоимости рыбы? Многие считают, что рыба - дорогой продукт, но это не всегда так. Цена рыбы зависит от сезона, способа обработки и региона. Выбирая местные и сезонные виды, можно сделать рыбу доступной альтернативой мясу. Недорогие сорта, такие как сельдь и минтай, богаты полезными веществами: сельдь содержит омега-3, витамины D и B12, а минтай - йод и витамин PP. Эти и другие сорта, такие как хек, путассу, сардина и скумбрия, легко найти в любом супермаркете. Кроме того, не стоит забывать, что БАДы с рыбьим жиром не так приятны на вкус, как ароматное рыбное блюдо. А вкусная и полезная еда не только приносит пользу здоровью, но и улучшает настроение, что, безусловно, способствует более быстрому восстановлению», – отметил эксперт.

Врач-кардиолог и реабилитолог Мария Чайковская, в свою очередь, добавила, что рыбу стоит есть два-три раза в неделю.

«Рыба - это не просто еда, это инвестиция в ваше здоровье. Чтобы обеспечить организм всем необходимым, включая легкоусвояемый белок, бесценные Омега-3 и комплекс витаминов группы В, достаточно включать рыбу в рацион два-три раза в неделю. Исследования показывают, что даже 35 граммов рыбы в день, при ежедневном потреблении, способны значительно снизить риск инфаркта и инсульта. Наш организм не способен самостоятельно синтезировать Омега-3, поэтому россиянам крайне важно регулярно восполнять этот элемент с помощью рыбных блюд. Это позволит жить дольше и лучше», – сказала собеседница НСН.

Ранее нутрициолог Екатерина Гузман заявила «Радиоточке НСН», что рыба - настоящий кладезь витаминов и микроэлементов, стимулирующих работу мозга и укрепляющих защитные силы в организме.