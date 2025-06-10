Почему некоторые люди просыпаются в плохом настроении

Врач Сара Марин Бербелл объяснила, почему некоторые люди с утра просыпаются в плохом настроении. Ее слова приводит издание Vanitatis.

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По словам специалиста, когда человек накануне вечером рано ужинает, ест легкую или вредную пищу, уровень сахара в крови быстро падает. Из-за этого в организме начинает происходить ряд физиологических процессов. В частности, выделяется гормон адреналин, способствующий пробуждению. Как отметила медик, из-за этого человек утром просыпается раздраженным и с желанием поесть.

Кроме того, плохое настроение с утра спикер связала с действием гормона кортизола, уровень которого в крови повышается в стрессовых ситуациях и при бессоннице.

Ранее нутрициолог Кайла Кроули посоветовала отказаться от употребления некоторых продуктов вечером. По ее словам, из-за апельсинов возникает кислотный рефлюкс, который мешает спать.